ISBN 978-3-85402-381-4:2019

Andreas Kropik/Christoph Wiesinger: Generalunternehmer und Subunternehmer in der Bauwirtschaft - Vom Angebot bis zur Fertigstellung der Leistung. NEU: BVergG 2018 berücksichtigt / E-Book

Aus wirtschaftlicher Sicht ist ein Einsatz von Subunternehmern bei der Bauprojektabwicklung praktisch unabdingbar. Der Gesetzgeber hat die komplexe Materie des Einsatzes von Subunternehmern und Subunternehmerketten in den letzten Jahren durch zahlreiche Bestimmungen speziell für Subunternehmer straff geregelt, um etwa sozialbetrügerischen Aktivitäten vorzubeugen. Nur die Kenntnis dieser in unterschiedlichen Gesetzen und Verordnungen sehr verstreuten Regelungen schützt die Vertragspartner vor unliebsamen Überraschungen.

Die namhaften Experten Andreas Kropik und Christoph Wiesinger haben in dieser vollständig überarbeiteten Auflage in kompetenter Weise all diese Regelungen zusammengetragen und kommentiert. Auch komplexe Zusammenhänge wie zB der Einfluss der gewerberechtlichen Berechtigung eines Bieters oder seines Subunternehmers auf die Eignungsanforderungen entsprechend dem Vergabegesetz wird erörtert. Neben der notwendigen Tiefe kommt auch der Praxisbezug nicht zu kurz. So werden Besonderheiten im Vertragsverhältnis, Schnittstellenprobleme und potenzielle Gefahren bei Angebot, Ausführung und Abrechnungen aufbereitet und Antworten auf mögliche Fragen gegeben. Probleme der täglichen Baustellenpraxis werden konkret angesprochen. Das Buch hilft, Problemstellen gar nicht entstehen zu lassen bzw vorzeitig zu erkennen und zu lösen.

Die vierte, aktualisierte Auflage berücksichtigt die zahlreichen Änderungen der letzten Jahre, etwa das BVergG 2018 oder auch das LSD-BG. Auch die aktuelle Judikatur ist eingearbeitet. Abgerundet wird das Werk durch übersichtliche und anwendungsorientierte Checklisten, Formulare und einen Auftragsverhandlungsleitfaden.

Auch als Buch (ISBN 978-3-85402-380-7) erhältlich.