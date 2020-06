Fachliteratur

ISBN 978-3-85402-396-8:2020

Philip Neubauer (Hrsg.): Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) und Haftungsfragen - Die zivilrechtliche und verwaltungsrechtliche Haftung im Rahmen der Baukoordination - Mitarbeit von Manuel Fähnrich, Andreas Kaufmann und Philip Neubauer / ISBN 978-3-85402-396-8 / Buch

Gültig

Zusammenfassung

Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) ist seit 1.7.1999 in Kraft. In der Praxis betreffen die meisten Rechtsfragen die Haftung der im BauKG genannten Akteure. Dabei ist insbesondere von erheblicher Bedeutung, wer die Akteure im Rahmen des BauKG überhaupt sind und wie allfällige Haftungsrisiken jeweils minimiert werden können.

Philip Neubauer und seine Mitautoren bieten Ihnen eine überblicksartige Darstellung des BauKG und der zusammenhängenden zivilgerichtlichen und verwaltungsrechtlichen Haftungsfragen. Um den nötigen Praxisbezug zu garantieren, werden Praxistipps aufgezeigt. Kurzdarstellungen von Entscheidungen des OGH runden die Einführung in die Materie ab. Weiters erfahren Sie Grundlegendes zur ÖNORM B 2107 "Koordination von Bauarbeiten für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Personen" sowie zum Versicherungsrecht. Ergänzend finden Sie eine allgemeine Darstellung der rechtlichen Implikationen aufgrund von COVID-19-Maßnahmen.

Mit dieser QuickInfo haben Sie als Bauherr, Bauträger, Führungskraft am Bau, Bauleiter, Projektleiter, örtliche Bauaufsicht, Architekt, Bau- und Ziviltechniker, Baumeister und Sicherheitsfachkraft ein nützliches Instrument für Ihre tägliche Praxis zur Hand.

Auch als E-Book (ISBN 978-3-85402-397-5) erhältlich.